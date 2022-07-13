У серпні 2022 року очікується кілька магнітних бур, до яких метеочутливим людям краще підготуватися заздалегідь.

Для деяких людей та живих організмів магнітні бурі – причина погіршення самопочуття та загострення хронічних захворювань. Відносно безпечні проміжки у третій місяць літа – з 3 по 9 та з 12 по 21 числа.

Дати магнітних бур у серпні 2022

Слабка магнітна буря очікується вже 1 серпня. 2 і 3 числа можливі незначні коливання, які не позначаться на самопочутті чутливих людей.

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Буря середньої інтенсивності настане вже 10 серпня і триватиме до 11 числа. В цей період рекомендується відмовитися від фізичної активності, алкоголю, жирної їжі та тонізуючих напоїв.

Потужна магнітна буря очікується з 16 до 22 серпня. Слід відмовитися від важкої роботи та приймати призначені лікарем ліки, якщо такі є.

29 числа прогнозується незначна сонячна активність. Варто відстежувати негативні симптоми та вживати заходи щодо їхнього усунення.

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур у серпні 2022