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Астрологія

Магнітні бурі у серпні 2022: коли чекати на сонячні спалахи

13 Липня 2022, 14:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Магнитные бури
Джерело: Depositphotos

У серпні 2022 року очікується кілька магнітних бур, до яких метеочутливим людям краще підготуватися заздалегідь.

Для деяких людей та живих організмів магнітні бурі – причина погіршення самопочуття та загострення хронічних захворювань. Відносно безпечні проміжки у третій місяць літа – з 3 по 9 та з 12 по 21 числа.

Дати магнітних бур у серпні 2022

Слабка магнітна буря очікується вже 1 серпня. 2 і 3 числа можливі незначні коливання, які не позначаться на самопочутті чутливих людей.

Зараз дивляться

Буря середньої інтенсивності настане вже 10 серпня і триватиме до 11 числа. В цей період рекомендується відмовитися від фізичної активності, алкоголю, жирної їжі та тонізуючих напоїв.

Потужна магнітна буря очікується з 16 до 22 серпня. Слід відмовитися від важкої роботи та приймати призначені лікарем ліки, якщо такі є.

29 числа прогнозується незначна сонячна активність. Варто відстежувати негативні симптоми та вживати заходи щодо їхнього усунення.

Як захиститися від негативного впливу магнітних бур у серпні 2022

  • відмовтеся від важкої їжі – смаженої, жирної;
  • відмовтеся від алкоголю;
  • лягайте спати в один і той же час;
  • проводьте час на свіжому повітрі;
  • приймайте контрастний душ.
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Астрологія Магнітні бурі
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