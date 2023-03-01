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Ранок почнеться не з тієї ноги: гороскоп на 2 березня 2023 року

1 Березня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 2 березня 2023 року попереджає, що до ранку зберігатиметься різкість попереднього дня.

Людей, які встали не з тієї ноги, буде більше, ніж зазвичай. Намагайтеся не звертати увагу на невдоволення навколишніх, це тимчасово.

Поступово енергетика дня ставатиме значно сприятливішою. До 16:24 вона особливо гарна. Використайте цей момент для чогось важливого та нового.

За прогнозом університету Нікіфорових, розпочаті 2 березня справи потім повторяться ще раз, тобто, наприклад, подавати документи на реєстрацію цього дня не варто. Можна знову спробувати зробити те, що не виходило раніше, – є високі шанси на успіх.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 02.03.2023, у цей день:

  • можна після 16:24 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорожі;
  • несприятливо – давати та брати гроші в борг.

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