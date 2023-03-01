Гороскоп на 2 марта 2023 года предупреждает, что до утра будет сохраняться резкость предыдущего дня.

Людей, которые встали не с той ноги, будет больше, чем обычно. Старайтесь не обращать внимание на недовольство окружающих, это временно.

Постепенно энергетика дня будет становиться значительно благоприятнее. До 16:24 она особенно хороша, используйте этот момент для чего-то важного и нового.

По прогнозу университета Никифоровых, начатые 2 марта дела потом будут повторятся еще раз, то есть, например, подавать документы на регистрацию в этот день не стоит. Можно снова попробовать сделать то, что не получалось раньше, — шансы на успех будут высоки.

Сейчас смотрят

Согласно гороскопу на 02.03.2023, в этот день:

можно после 16:24 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествия;

неблагоприятно — давать и брать деньги в долг.

Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2023

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год