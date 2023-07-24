Гороскоп на 25 липня 2023 року обіцяє хорошу енергетику дня, особливо в ранкові години. Далі його сприятливість йде на спад, а після полудня вже не варто планувати щось важливе – виникатимуть перешкоди та складнощі у його здійсненні.

Загалом ця енергетика здійсненню матеріального не супроводжуватиме.

За прогнозом університету Нікіфорових, 25 липня буде дуже багато творчої енергії, використовуйте її. Це не означає, що потрібно терміново йти малювати, танцювати, ліпити – застосуйте творчий підхід у звичайному житті.

Можна розпочати з того, щоб незвичайно одягнутися, піти чи поїхати до роботи іншим шляхом тощо. Те, що відбувається протягом першої половини дня, може повторитися двічі, будьте уважні до того, чим ви наповнюєте свій день.

25 липня Меркурій переходить до знаку Лева, де вже стоять Венера з Марсом, і пробуде там до 1 жовтня. Наразі силу свого інтелекту варто спрямувати на розвиток особистості, лідерських якостей, а у спілкуванні дозволяти собі більше здорового егоїзму.

Згідно з гороскопом на 25.07.2023, у цей день:

сприятливо весь день – стригти волосся, одягати новий одяг;

несприятливо після 12:38 – обрізати нігті.

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