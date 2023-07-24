Гороскоп на 25 июля 2023 года обещает хорошую энергетику дня, особенно в утренние часы. Далее его благоприятность идет на спад, а после полудня уже не стоит планировать что-то важное — будут возникать препятствия и сложности в его осуществлении.

В целом эта энергетика осуществлению материального не будет сопутствовать.

По прогнозу университета Никифоровых, 25 июля будет очень много творческой энергии, используйте ее. Это не значит, что нужно срочно идти рисовать, танцевать, лепить — примените творческий подход в обычной жизни.

Можно начать с того, чтобы необычно одеться, пойти или поехать на работу другим путем и т.д. То, что происходит в течение первой половины дня, может повториться дважды, будьте внимательны к тому, чем вы наполняете свой день.

25 июля Меркурий переходит в знак Льва, где уже стоят Венера с Марсом, и пробудет там до 1 октября. Сейчас силу своего интеллекта стоит направить на развитие личности, лидерских качеств, а в общении позволять себе больше здорового эгоизма.

Согласно гороскопу на 25.07.2023, в этот день:

благоприятно весь день — стричь волосы, надевать новую одежду;

неблагоприятно после 12:38 — обрезать ногти.

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