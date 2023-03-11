Гороскоп на 12 березня 2023 року радить скласти список завдань на наступний тиждень. Внесіть до нього не тільки все важливе, але й те, що хочеться зробити для себе.

За прогнозом університету Нікіфорових, 12 березня можна досягти бажаного у важливому для вас. Конструктивно, але м’яко поговоріть із близькими, коханими про те, у які моменти ви чекаєте від них підтримки, турботи, уваги, де має бути допомога та розподіл обов’язків.

У цей день Венера переходить до знаку Овен – пристрасті у стосунках побільшає до 6 квітня. Сьогодні не варто купувати машини, одяг, прикраси та предмети розкоші, у романтичних стосунках може спостерігатися турбулентність.

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Згідно з гороскопом на 12.03.2023, у цей день:

можна – обрізати нігті, розпочинати подорож (окрім бізнес-відряджень);

несприятливо після 18:31 – стригти волосся.

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