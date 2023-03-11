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Пристрасті у стосунках стане більше: гороскоп на 12 березня 2023 року

11 Березня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 12 березня 2023 року радить скласти список завдань на наступний тиждень. Внесіть до нього не тільки все важливе, але й те, що хочеться зробити для себе.

За прогнозом університету Нікіфорових, 12 березня можна досягти бажаного у важливому для вас. Конструктивно, але м’яко поговоріть із близькими, коханими про те, у які моменти ви чекаєте від них підтримки, турботи, уваги, де має бути допомога та розподіл обов’язків.

У цей день Венера переходить до знаку Овен – пристрасті у стосунках побільшає до 6 квітня. Сьогодні не варто купувати машини, одяг, прикраси та предмети розкоші, у романтичних стосунках може спостерігатися турбулентність.

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Згідно з гороскопом на 12.03.2023, у цей день:

  • можна – обрізати нігті, розпочинати подорож (окрім бізнес-відряджень);
  • несприятливо після 18:31 – стригти волосся.

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