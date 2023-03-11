Гороскоп на 12 марта 2023 года советует составить список задач на следующую неделю. Внесите в него не только все важное, но и то, что хочется сделать для себя.

По прогнозу университета Никифоровых, 12 марта можно достичь желаемого в важном для вас. Конструктивно, но мягко поговорите с близкими, любимыми о том, в какие моменты вы ждете от них поддержки, заботы, внимания, где должна быть помощь и распределение обязанностей.

В этот день Венера переходит в знак Овен — страсти в отношениях станет больше до 6 апреля. Сегодня не стоит покупать машины, одежду, украшения и предметы роскоши, в романтических отношениях может наблюдаться турбулентность.

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Согласно гороскопу на 12.03.2023, в этот день:

можно — обрезать ногти, начинать путешествие (кроме бизнес-командировок);

неблагоприятно после 18:31 — стричь волосы.

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