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Прокрастинація триматиме міцно: гороскоп на 19 вересня 2023 року

18 Вересня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 19 вересня 2023 року радить не перенапружуватися і не планувати забагато справ.

За прогнозом університету Нікіфорових, буде відчуття, що сил надміру, але в результаті можна підірвати здоров’я. Аналогічно зі спортом та фізичною активністю – чудово, якщо вона буде присутня, але в помірній кількості.

Прокрастинація може не відпускати вас зі своїх обіймів, буде непросто взятися до справ. Усвідомлено дайте собі невеликий проміжок часу полінуватися, а потім рішуче дійте.

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Згідно з гороскопом на 19.09.2023, у цей день:

  • сприятливо до 11:13 – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • сприятливо після 11:13 – обрізати нігті, одягати новий одяг;
  • несприятливо весь день – розпочинати подорож, давати гроші в борг.

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