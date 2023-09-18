Гороскоп на 19 вересня 2023 року радить не перенапружуватися і не планувати забагато справ.

За прогнозом університету Нікіфорових, буде відчуття, що сил надміру, але в результаті можна підірвати здоров’я. Аналогічно зі спортом та фізичною активністю – чудово, якщо вона буде присутня, але в помірній кількості.

Прокрастинація може не відпускати вас зі своїх обіймів, буде непросто взятися до справ. Усвідомлено дайте собі невеликий проміжок часу полінуватися, а потім рішуче дійте.

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Згідно з гороскопом на 19.09.2023, у цей день:

сприятливо до 11:13 – віддавати борги, розпочинати лікування;

сприятливо після 11:13 – обрізати нігті, одягати новий одяг;

несприятливо весь день – розпочинати подорож, давати гроші в борг.

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