Гороскоп на 19 сентября 2023 года советует не перенапрягаться и не планировать слишком много дел.
По прогнозу университета Никифоровых, будет ощущение, что сил сверх меры, но в результате можно подорвать здоровье. Аналогично со спортом и физической активностью — отлично, если она будет присутствовать, но в умеренном количестве.
Прокрастинация может не отпускать вас из своих объятий, будет непросто взяться за дела. Осознанно дайте себе небольшой промежуток времени полениться, а затем решительно действуйте.
Сейчас смотрят
Согласно гороскопу на 19.09.2023, в этот день:
- благоприятно до 11:13 — отдавать долги, начинать лечение;
- благоприятно после 11:13 — обрезать ногти, надевать новую одежду;
- неблагоприятно весь день — начинать путешествие, давать деньги в долг.
Гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2023 года
Финансовый гороскоп на 2023 год