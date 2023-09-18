Гороскоп на 19 сентября 2023 года советует не перенапрягаться и не планировать слишком много дел.

По прогнозу университета Никифоровых, будет ощущение, что сил сверх меры, но в результате можно подорвать здоровье. Аналогично со спортом и физической активностью — отлично, если она будет присутствовать, но в умеренном количестве.

Прокрастинация может не отпускать вас из своих объятий, будет непросто взяться за дела. Осознанно дайте себе небольшой промежуток времени полениться, а затем решительно действуйте.

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Согласно гороскопу на 19.09.2023, в этот день:

благоприятно до 11:13 — отдавать долги, начинать лечение;

благоприятно после 11:13 — обрезать ногти, надевать новую одежду;

неблагоприятно весь день — начинать путешествие, давать деньги в долг.

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