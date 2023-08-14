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Пройдіться пішки: гороскоп на 15 серпня 2023 року

14 Серпня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 15 серпня 2023 року попереджає про непростий за енергетикою день.

За прогнозом університету Нікіфорових, може бути багато роздратування, невдоволення, а разом зі складним емоційним тлом це буде виливатися у конфлікти чи автоагресію.

Намагайтеся спиратися на розум і логіку, зробіть пару вдихів-видихів, перш ніж реагувати на те, що відбувається. Додайте фізичну активність, пройдіться пішки замість того, щоб їхати, займіться йогою або спортом.

Гарний момент для родових практик, а також будь-якої езотерики, таємних знань, досліджень: можна отримати багато інсайтів, опрацювати глибинні моменти.

Згідно з гороскопом на 15.08.2023, у цей день несприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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