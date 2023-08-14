Гороскоп на 15 серпня 2023 року попереджає про непростий за енергетикою день.

За прогнозом університету Нікіфорових, може бути багато роздратування, невдоволення, а разом зі складним емоційним тлом це буде виливатися у конфлікти чи автоагресію.

Намагайтеся спиратися на розум і логіку, зробіть пару вдихів-видихів, перш ніж реагувати на те, що відбувається. Додайте фізичну активність, пройдіться пішки замість того, щоб їхати, займіться йогою або спортом.

Гарний момент для родових практик, а також будь-якої езотерики, таємних знань, досліджень: можна отримати багато інсайтів, опрацювати глибинні моменти.

Згідно з гороскопом на 15.08.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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