Гороскоп на 15 серпня 2023 року попереджає про непростий за енергетикою день.
За прогнозом університету Нікіфорових, може бути багато роздратування, невдоволення, а разом зі складним емоційним тлом це буде виливатися у конфлікти чи автоагресію.
Намагайтеся спиратися на розум і логіку, зробіть пару вдихів-видихів, перш ніж реагувати на те, що відбувається. Додайте фізичну активність, пройдіться пішки замість того, щоб їхати, займіться йогою або спортом.
Гарний момент для родових практик, а також будь-якої езотерики, таємних знань, досліджень: можна отримати багато інсайтів, опрацювати глибинні моменти.
Згідно з гороскопом на 15.08.2023, у цей день несприятливо:
- обрізати нігті та стригти волосся;
- одягати новий одяг;
- розпочинати подорож.
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