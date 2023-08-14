Гороскоп на 15 августа 2023 года предупреждает о непростом по энергетике дне.

По прогнозу университета Никифоровых, может быть много раздражения, недовольства, а вместе со сложным эмоциональным фоном это будет выливаться в конфликты или автоагрессию.

Старайтесь опираться на разум и логику, сделайте пару вдохов-выдохов, прежде чем реагировать на происходящее. Добавьте физическую активность, пройдитесь пешком вместо того, чтобы ехать, займитесь йогой или спортом.

Хороший момент для родовых практик, а также любой эзотерики, тайных знаний, исследований: можно получить много инсайтов, проработать глубинные моменты.

Согласно гороскопу на 15.08.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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