Гороскоп на 15 августа 2023 года предупреждает о непростом по энергетике дне.
По прогнозу университета Никифоровых, может быть много раздражения, недовольства, а вместе со сложным эмоциональным фоном это будет выливаться в конфликты или автоагрессию.
Старайтесь опираться на разум и логику, сделайте пару вдохов-выдохов, прежде чем реагировать на происходящее. Добавьте физическую активность, пройдитесь пешком вместо того, чтобы ехать, займитесь йогой или спортом.
Хороший момент для родовых практик, а также любой эзотерики, тайных знаний, исследований: можно получить много инсайтов, проработать глубинные моменты.
Согласно гороскопу на 15.08.2023, в этот день неблагоприятно:
- обрезать ногти и стричь волосы;
- надевать новую одежду;
- начинать путешествие.
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