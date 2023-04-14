Гороскоп на 15 квітня 2023 року попереджає, що енергія дня потребуватиме виходу. Тому пасивний відпочинок варто чергувати з активним або з наведенням ладу та чистоти в будинку. Особливо добре робити це під ритмічну музику з яскраво вираженими барабанними мотивами.

Добре вирушити в подорож, нехай навіть невелику, по своєму місту, пройтися добре знаними місцями – це послужить гармонійною реалізацією енергій дня і сповнить вас силами для майбутнього робочого тижня.

За прогнозом університету Нікіфорових, після 18:15 настає досить гарний час для важливого та нового. Якщо у вас є справи або серйозні розмови, які можна провести ввечері у вихідний, скористайтеся моментом.

Згідно з гороскопом на 15.04.2023, у цей день:

можна – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

несприятливо – обрізати нігті, брати гроші в борг.

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