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Прогуляйтесь по знакомым улочкам: гороскоп на 15 апреля 2023 года

14 апреля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 15 апреля 2023 года предупреждает, что энергия дня будет требовать выхода. Поэтому пассивный отдых стоит чередовать с активным или с наведением порядка и чистоты в доме. Особенно хорошо делать это под ритмичную музыку с ярко выраженными барабанными мотивами.

Хорошо отправиться в путешествие, пусть даже небольшое, по своему городу, пройтись по хорошо знакомым местам — это послужит гармоничной реализацией энергий дня и наполнит вас силами для предстоящей рабочей недели.

По прогнозу университета Никифоровых, после 18:15 наступает довольно хорошее время для важного и нового. Если у вас есть дела или серьезные разговоры, которые можно провести вечером в выходной, воспользуйтесь моментом.

Согласно гороскопу на 15.04.2023, в этот день:

  • можно — стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;
  • неблагоприятно — обрезать ногти, брать деньги в долг.

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