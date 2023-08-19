Гороскоп на 20 серпня 2023 року радить присвятити відпочинку. Бажано побувати на природі, погуляти під сонцем або позасмагати у безпечний час.
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За прогнозом університету Нікіфорових, у цей день набуватимуть особливої сили мудри. Якщо ви їх досі не практикуєте, це чудовий момент почати. Це допоможе знизити напругу цього дня, яка може провокувати сварки.
Згідно з гороскопом на 20.08.2023, у цей день:
- сприятливо до 20:52 – віддавати борги, розпочинати лікування;
- сприятливо після 20:52 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.
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