Гороскоп на 20 августа 2023 года советует посвятить отдыху. Желательно побывать на природе, погулять под солнцем или позагорать в безопасное время.

Если такой возможности нет, рассмотрите фотографии и видео Солнца, нарисуйте Солнце вместе с детьми, посмотрите максимально качественные современные изображения космических зондов.

По прогнозу университета Никифоровых, в этот день будут приобретать особую силу мудры. Если вы их до сих пор не практикуете, это отличный момент начать. Это поможет снизить напряжение этого дня, которое может провоцировать ссоры.

Согласно гороскопу на 20.08.2023, в этот день:

благоприятно до 20:52 — отдавать долги, начинать лечение;

благоприятно после 20:52 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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