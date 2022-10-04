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Повернуться у сім’ю: таролог назвала три міста, які Україна може звільнити до Покрови

4 Жовтня 2022, 14:42
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Повернуться у сім’ю: таролог назвала три міста, які Україна може звільнити до Покрови

Ядерного удару РФ на свято Покрови Пресвятої Богородиці не буде, однак до 14 жовтня Україна може повернути під контроль кілька великих міст.

Каже, самого ядерного удару не бачить, проте буде загострення, яке влаштує Україна.

– Ми повернемо в сім’ю якесь сонце і зірку… З того, що я бачу, взагалі не здивуюся, що одним сонцем буде Донецьк чи Луганськ, а другим – Херсон… До Криму не думаю, що так швидко дійдемо, але якісь для України зірки будуть намагатися повертати, – наголосила Хомутовська.

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Також таролог розповіла, чи зважиться РФ випробувати ядерну торпеду Посейдон. За її словами, буде відданий наказ вдарити якомога швидше, однак під прицілом опиниться Англія.

Однак Хомутовська не впевнена, чи спрацює торпеда.

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Теги
Війна в Україні Покрова Пресвятої Богородиці
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