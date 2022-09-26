На тлі успішних контрнаступальних дій ЗСУ не вщухають чутки про можливість застосування Росією ядерної зброї. У ГУР кажуть: такий план у Кремлі розглядають доволі серйозно.

Чи наважиться Володимир Путін завдати ядерного удару по Україні – ексклюзивний прогноз для Фактів ICTV зробила астролог Олена Кравченко.

– Риторика у просторі є бахвальською. І зараз буде багато показовості (конфлікт Меркурія та Юпітера на небі) — саме фраза “і я не блефую” від Путіна є стовідсотковим показником того, що так і є. Набивання собі ціни та підвищення ставок — це єдине, що зараз є реальним, а не його погрози, – переконана астролог.

До 5 жовтня триватиме пік ретроградного квадрата Сатурна та Урана – боротьби старого та нового. Саме зараз старе, зморщене, яке втрачає владу, за будь-яку ціну посилює контроль, державне регулювання, та застосовує усі механізми, які може застосувати. Хоче зупинити час, а цей квадрат строго це забороняє.

Зараз дивляться

– Рішення, які ухвалює зараз Путін, більше матимуть вплив всередині держави, ніж зовні, і на нього безпосередньо. Вони будуть кривуватими, косими та недолугими. Перше правило ретроградності планет — направ енергію всередину, на себе, далекоглядні рішення не ухвалюй. Мені здається, що кремлівські астрологи були у цей день у відпустці, – пояснює Кравченко.

За словами астролога, мобілізацію в Росії оголосили на Ретро Меркурії – це означає, що документ буде ще редагуватися, і, ймовірно, ставати ще жорсткішим. Проте більший вплив це матиме саме на РФ.

– Я не буду казати, які саме показники можливі для застосування ядерної зброї, але можу вас точно завірити, що таких показників у найближчі пів року немає, – переконана астролог.

Олена Кравченко вважає, що ситуацію щодо застосування ядерної зброї Росія розганяє, аби змусити українців панікувати, і в такий спосіб підштовхнути до закінчення війни на будь-яких умовах.

– Зараз йде нагнітання ситуації, залякування, протиставлення ідеологій і цінностей, велика гра асоціацій. Це єдиний показник, який, до речі, є схожим із періодом Карибської кризи, коли світ був на порозі ядерної війни. І який означає, що йде гра, велика гра владних суб’єктів, намагання через оману обіграти та створити видимість реальної дії. Використовуються ірраціональні гачки/тригери/страхи колективного несвідомого, аби змусити маси панікувати і, ймовірно, піддатися більше страху за життя та змусити закінчувати війну на будь-яких умовах.

За словами астролога, таким чином Всесвіт вчить нас і дає змогу навчитися виходити зі стресових і критичних ситуацій. Ми начебто перебуваємо у пограничному стані, де нам треба обирати.