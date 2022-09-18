Екстрасенс Хаял Алекперов сказав, коли закінчиться повномасштабна війна в Україні, розв’язана РФ.

За словами ясновидця, він бачить гарні емоції для українців у березні-квітні 2023 року, проте каже, може помилятися.

– У цей час щось буде. Цей місяць. Далі я не можу побачити. Після березня хороші емоції, – зазначив Хаял.

Додає, щодня молиться та читає молитву за Україну, полонених. Наголошує, не відстає від своєї допомоги і хоче, щоб усім було добре.

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– Усі молитви святі, ті, що у Біблії – всі. Від початку до кінця. Всі знають Отче наш, але за законами релігії треба знати три. Бог бачить та чує. Потрібно молитись, щоб усе було добре, а за ворога сказати, що Бог суддя, – сказав Алекперов.

Раніше ми публікували ексклюзивний гороскоп на вересень 2022 року для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова. За допомогою його можна дізнатися, що на кого чекає в перший місяць осені.