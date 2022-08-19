Путін давно помер, його двійник не переживе зиму – таролог

Президент Росії Володимир Путін давно мертвий, переконана переможниця 15 сезону Битви екстрасенсів Яна Пасинкова.

Розклад таро показав, що влада очільника Кремля висить на волосині – зиму він не переживе.

– Путін помер, я це знаю вже давно. У нього по картах Місяць і десятка пентаклів. Це означає вкрадену долю. Перед нами його двійник, це очевидно. Можна це сприймати як прямо, так і метафорично. Але точно скажу одне – той, хто зараз грає роль Путіна, втрачає владу, і зиму він не переживе.