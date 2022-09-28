Таролог Яна Пасинкова попередила українців про нову можливу повітряну загрозу. За її словами, до річниці створення СРСР (30 грудня) Володимир Путін може підготувати для України нові провокації.

– Прилетить щось нове повітрям. Ми про це ще не знаємо, такого ще не бачили. Схоже, що щось скидають. Це не вибух, це як отрута, дим чи туман… Тож коли чуємо сигнал тривоги, потрібно не лише спускатися у сховище, а й закривати вентиляційні шахти та двері, – додала таролог.

За словами Пасинкової, стратегія Путіна щодо відтворення СРСР приречена на провал.

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– Вони (Влада. – Ред.) не знають, куди тікати. Вони бояться, що їх повалять їхні люди, бояться революції. Чорт, диявольщина – ось що відбувається зараз у РФ. Ця війна прийшла від лукавого, він знав, куди йти – до країни, де найбільше гнилі. Де люди за 3 копійки рідну маму продадуть, – зазначила таролог.

Пасинкова впевнена, що деякі країни продовжують торгувати з РФ, поставляючи їй зброю.

– Повним ходом торгівля йде, але їх (Росіян. – Ред.) це не врятує, – додала вона.