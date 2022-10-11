У Росії є жінка, яка готує двійників Володимира Путіна за допомогою пластичних операцій, переконана таролог Людмила Хомутовська.

– За всіма даними, в Росії є людина – це жінка, яка робить пластичні операції схожим на Путіна людям. Потім їх, цих двійників, підліковують, тримають у формі, вони проходять певну школу, щоби бути максимально бути схожими на Путіна, – розповіла таролог в ексклюзивному інтерв’ю.

За словами Хомутовської, у Росії “все поставлено на службу батьківщині”. Саме тому підготовкою двійників Путіна займаються спеціально навчені люди.