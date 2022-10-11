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Пластика та спеціальна школа: таролог побачила “народження” двійників Путіна

11 Жовтня 2022, 15:36
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Пластика та спеціальна школа: таролог побачила “народження” двійників Путіна

У Росії є жінка, яка готує двійників Володимира Путіна за допомогою пластичних операцій, переконана таролог Людмила Хомутовська.

– За всіма даними, в Росії є людина – це жінка, яка робить пластичні операції схожим на Путіна людям. Потім їх, цих двійників, підліковують, тримають у формі, вони проходять певну школу, щоби бути максимально бути схожими на Путіна, – розповіла таролог в ексклюзивному інтерв’ю.

За словами Хомутовської, у Росії “все поставлено на службу батьківщині”. Саме тому підготовкою двійників Путіна займаються спеціально навчені люди.

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Теги
Володимир Путін Росія
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