Гороскоп на 15 липня 2023 року радить дослідити своє родове дерево. Запитайте родичів про ваших предків. Якщо вже давно дізналися все можливе, згадайте родичів, що пішли, розкажіть іншим про них.

За прогнозом університету Нікіфорових, день вдалий для навчання. З одного боку, можна значно розширити свій світогляд, з іншого – отримані знання надовго залишаться з вами. Добре вивчати та досліджувати щось нове разом із дітьми, це стане корисним і цікавим проведенням часу.

Може бути багато напруги, претензій та вимог як до себе, так і до близьких. Як наслідок, можлива поява агресії чи аутоагресії, тож намагайтеся відстежувати ці моменти і не доводити до конфліктів.

Згідно з гороскопом на 15.07.2023, цього дня:

сприятливо до 18:02 – одягати новий одяг, розпочинати подорож;

можна після 18:02 – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо весь день – обрізати нігті.

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