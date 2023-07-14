Гороскоп на 15 июля 2023 года советует исследовать свое родовое дерево. Спросите родственников о ваших предках. Если уже давно узнали все возможное, то вспомните ушедших родственников, расскажите другим о них.

По прогнозу университета Никифоровых, день удачен для учебы. С одной стороны, можно значительно расширить свой кругозор, с другой — полученные знания надолго останутся с вами. Хорошо изучать и исследовать что-то новое вместе с детьми, это станет полезным и интересным времяпрепровождением.

Может быть много напряжения, претензий и требований как к себе, так и к окружающим. Как следствие, возможно появление агрессии или аутоагрессии, поэтому старайтесь отслеживать эти моменты и не доводить до конфликтов.

Согласно гороскопу на 15.07.2023, в этот день:

благоприятно до 18:02 — надевать новую одежду, начинать путешествие;

можно после 18:02 — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти.

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