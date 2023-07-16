Гороскоп на 17 липня 2023 року обіцяє емоційно непростий день. Підтримуйте не лише близьких, а й самих себе. Може відчуватися спад сил, сум та печаль. Теплі трав’яні чаї, тепла вода, всі водні процедури стануть гарною опорою в такий момент.

За прогнозом університету Нікіфорових, сильний час для родових практик триває майже весь день – до 21:31. Чудово буде помолитися як загалом за ваш Рід, так і за жіночу його гілку зокрема. Цього дня також можна попросити у предків благословення на процвітання, підказки.

Робота та справи можуть не принести очікуваного результату, можливі перешкоди на шляху, зосередьтеся на поточному, виконуйте необхідні робочі та сімейні завдання у спокійному режимі, без надриву.

17 липня Сонце переходить до знаку Рак і пробуде там до 17 серпня. Це час, коли нам захочеться більше домашнього тепла, затишку та душевності. Справи сімейні та питання внутрішнього щастя вийдуть на перший план.

Згідно з гороскопом на 17.07.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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