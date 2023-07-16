Гороскоп на 17 июля 2023 года обещает эмоционально непростой день. Поддерживайте не только близких, но и самих себя. Может ощущаться упадок сил, грусть и печаль. Теплые травяные чаи, теплая вода, все водные процедуры станут хорошей опорой в такой момент.

По прогнозу университета Никифоровых, сильное время для родовых практик длится почти весь день — до 21:31. Прекрасно будет помолиться как в целом за ваш Род, так и за женскую его ветвь в частности. В этот день также можно попросить у предков благословения на процветание, подсказки.

Работа и дела могут не принести ожидаемого результата, возможны препятствия на пути, сосредоточьтесь на текущем, выполняйте необходимые рабочие и семейные задачи в спокойном режиме, без надрыва.

17 июля Солнце переходит в знак Рак и пробудет там до 17 августа. Это время, когда нам захочется больше домашнего тепла, уюта и душевности. Дела семейные и вопросы внутреннего счастья выйдут на первый план.

Согласно гороскопу на 17.07.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год