Гороскоп на повний Місяць 5 лютого 2023 року для кожного знака зодіаку склав учасник Битви екстрасенсів 21 сезону в Україні, екстрасенс і таролог Віктор Литовський.

— Здавна наші предки вважали, що період повного Місяця – дуже непростий час, тому що зло вибиралося назовні і брало гору над помислами людей, вчинками, над їхнім психологічним та емоційним станом. У наші дні ніхто не вірить у такі міфи та легенди, проте певні впливи повний Місяць все-таки несе, і чимало людей відчувають їх на собі. У когось це виражається безсонням, пригніченістю, тривожністю тощо.

В езотериці період повного Місяця вважається найбільш енергетично сильною фазою, від якої можна отримати не лише потужний енергетичний поштовх, а й шанс втілити у життя свої задуми, — каже Віктор Литовський.

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Овни

Для Овнів період повного Місяця в лютому видасться досить вдалим часом у кар’єрі. Ваші дії та трудоголізм нарешті гідно оцінять, і вас може очікувати не тільки підвищення заробітної плати, премія чи бонуси, а й просування кар’єрними сходами. Вам можуть запропонувати очолити новий проєкт чи призначать на нову високооплачувану посаду.

Тельці

Тельцям вкрай необхідно приділити час собі, оскільки ваш емоційний стан перебуває на піку, останні місяці для вас були непростими – висмоктували всі життєві соки та сили. Дуже важливо навчитися любити себе, не забувати про свій емоційний стан, не сприймати багато життєвих моментів близько до серця, краще від цього точно не буде нікому. Знайдіть для себе вільний час, проведіть його за читанням улюбленої книги, за медитацією для відновлення втрачених сил та енергії, або просто вийдіть на прогулянку до парку з улюбленими близькими людьми.

Близнюки

Близнюки повинні навчитися не ділитися тим, що вони знають і вміють. Варто навчитися зберігати секрети не тільки свої, а й чужі, тому що в лютому є велика ймовірність того, що близька людина, секрет якої ви розкриєте, може відвернутися від вас, або ваш секрет можуть розкрити тим, кому це не варто знати. Також є велика ймовірність того, що навички та знання, якими ви поділились раніше, люди можуть видати за свої або використати проти вас.

Раки

Представникам знака зодіаку Рак у період повного Місяця у лютому 2023 року рекомендовано знизити швидкість, перестати поспішати і гнатися незрозуміло куди. Пам’ятайте та дотримуйтесь правила “Поспішиш — людей насмішиш”. Щоб досягти успіху, своїх цілей і завдань, ви повинні максимально зосередитися на чомусь одному, що для вас дійсно важливе, тому що всіх справ не переробити одразу. Навчіться правильно розставляти пріоритети, а також планувати свої справи наперед.

Леви

Левам варто не зациклюватися на своїх образах, навчитися прощати і простіше дивитися на світ, адже іноді навіть безневинна фраза на вашу адресу здатна дуже сильно зачепити за живе. Не варто забувати, що у всіх свої інтереси, всі люди різні, і всі жартують по-своєму, це не означає, що вас хочуть образити. Пам’ятайте, що ваші слова теж можуть зачепити когось.

Діви

Повний Місяць у лютому – чудовий час для Дів, щоб переглянути свої життєві цінності, позбутися непотрібних речей, закрити питання, які турбували. Будьте готові до того, що завдання, які ви так довго добирали, можуть відійти на другий план. Оскільки зараз важливі не так справи, які ви робите, як люди, які вас оточують. Також зірки рекомендують Дівам постаратися уникати конфліктних ситуацій і запастися терпінням, поважати чужу думку.

Терези

Для Терезів настав час полегкості, коли можна дихати на повні груди. Повний Місяць принесе вам умиротворення і спокій, а всі справи, які вас так довго мучили й перебували в підвішеному стані, нарешті завершаться. Зірки рекомендують Терезам не поспішати братися за нові завдання, реалізацію планів, проєктів. Відпочиньте, ви це заслужили.

Скорпіони

Для Скорпіонів повний Місяць може стати чудовим часом для купівлі нерухомості або переїзду, зокрема це стосується і переїзду за кордон. Однак варто дуже обдумано підійти до таких речей, не поспішайте робити серйозні покупки, не порадившись із рідними та близькими. Спонтанні, необдумані покупки у таких ситуаціях можуть стати причиною розчарування у майбутньому.

Стрільці

У Стрільців на перше місці вийдуть питання щодо їхнього професіоналізму, кваліфікації, які доведеться доводити і відстоювати не лише словами, а й справами. Взаємини на роботі дуже похитнуться, колеги намагатимуться виводити вас на ситуації, які вам не подобаються, тим самим підштовхувати вас на конфлікт. Підтримку та допомогу в справах від них також не варто очікувати, навіть якщо у вас дуже дружний колектив. Запам’ятайте, що зараз, у період повного місяця, ви залишитеся одні й будете самі за себе.

Козероги

Період повного Місяця сприятливо позначиться на Козерогах – вони будуть оповиті любов’ю. Увага з боку протилежної статі, а також нові та цікаві знайомства, які можуть перерости не тільки у серйозні стосунки, а й у міцну дружбу на довгі роки, яку ви будете цінувати та берегти.

Водолії

Цей період часу у Водоліїв пройде в теплій домашній атмосфері. Теплота домашнього вогнища, міцні та щирі стосунки, сімейні посиденьки за настільною грою чи перегляд фільму наповнять вас не лише життєвою енергією, яка вам зараз так необхідна, а й позитивними емоціями.

Риби

Для Риб повний Місяць у лютому підготував непрості випробування. Не виключені спроби з боку оточення вимотати вас фізично, емоційно та духовно. У стосунках із коханою людиною, родиною та друзями будуть постійні конфлікти, образи та скандали. Необхідно максимально обмежити себе від гострих висловлювань, а також намагатися згладжувати гострі кути, іноді йти на поступки та компроміси, взяти під контроль свої емоції, що допоможе вийти переможцем практично з будь-якої життєвої ситуації.