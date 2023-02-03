Гороскоп на полнолуние 5 февраля 2023 года для каждого знака зодиака составил участник Битвы экстрасенсов 21 сезона в Украине, экстрасенс и таролог Виктор Литовский.

— Издавна наши предки считали, что период полной Луны — очень непростое время, так как зло выбиралось наружу и брало верх над помыслами людей, поступками, над их психологическим и эмоциональным состоянием. В наши дни никто не верит в такие мифы и легенды, однако определенные воздействия полная Луна все-таки несет, и многие люди ощущают их на себе. У кого-то они выражаются бессонницей, подавленностью, тревожностью и т.д.

В эзотерике период полнолуния считается самой энергетически сильной фазой, от которой можно получить не только мощный энергетический толчок, но и шанс воплотить в жизнь свои замыслы, — говорит Виктор Литовский.

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Овны

Для Овнов период полнолуния в феврале выдастся довольно удачным временем в карьере. Ваши действия и трудоголизм наконец-то оценят по достоинству, и вас может ожидать не только повышение заработной платы, премия или бонусы, а и продвижение по карьерной лестнице. Вам могут предложить возглавить новый проект или назначат на новую высокооплачиваемую должность.

Тельцы

Тельцам крайне необходимо уделить время себе любимым, так как ваше эмоциональное состояние находится на пике, последние месяцы для вас были непростыми — высосали все жизненные соки и силы. Очень важно научиться любить себя, не забывать о своем эмоциональном состоянии, не принимать многие жизненные моменты близко к сердцу, лучше от этого точно не будет никому. Найдите для себя свободное время, проведите его за чтением любимой книги, медитацией для восстановления утраченных сил и энергии, или просто выйдите на прогулку в парк с любимыми, близкими людьми.

Близнецы

Близнецы должны научиться не делиться всем тем, что они знают и умеют. Стоит научиться хранить секреты не только свои, но и чужие. В феврале есть большая вероятность того, что близкий человек, секрет которого вы раскроете, может отвернуться от вас, или ваш секрет могут раскрыть тем, кому не стоит этого знать. Также велика вероятность того, что навыки и знания, которыми вы поделились ранее, люди могут выдать за свои или использовать против вас.

Раки

Представителям знака зодиака Рак в период полнолуния в феврале 2023 года рекомендовано снизить скорость, перестать спешить и гнаться непонятно куда. Помните и придерживайтесь правила “Поспешишь — людей насмешишь”. Чтобы преуспеть и добиться своих целей и задач, вы должны максимально сосредоточиться на чем-то одном, что для вас действительно важно, так как всех дел не переделать сразу. Научитесь правильно расставлять приоритеты, а также планировать свои дела наперед.

Львы

Львам стоит не зацикливаться на своих обидах, научиться прощать и проще смотреть на мир, ведь порой даже самая невинная фраза в ваш адрес способна очень сильно задеть вас за живое. Не стоит забывать, что у всех свои интересы, все люди разные, и все шутят по-своему, это не означает, что вас специально хотят обидеть. Помните, что ваши слова тоже могут ранить кого-то.

Девы

Полнолуние в феврале — отличное время для Дев, чтобы пересмотреть свои жизненные ценности, избавиться от ненужных вещей и закрыть вопросы, которые беспокоили. Будьте готовы к тому, что задачи, которые вы так долго выстраивали, могут отойти на второй план. Поскольку сейчас важны не столько дела, которые вы делаете, сколько люди, которые вас окружают. Также звезды рекомендую Девам постараться избегать конфликтных ситуаций и запастись терпением, уважать чужое мнение.

Весы

Для Весов настало время облегчения, когда можно дышать полной грудью. Полнолуние в феврале принесет вам умиротворение и спокойствие, а все дела, которые вас так долго мучили и находились в подвешенном состоянии, наконец-то завершатся. Звезды рекомендуют Весам не спешить браться за новые задачи, реализацию планов, проектов. Отдохните, вы это заслужили.

Скорпионы

Для Скорпионов полнолуние может стать отличным временем для покупки недвижимости или переезда, в том числе это касается и переезда за границу. Однако стоит очень обдумано подойти к таким вещам, не спешите совершать серьезные покупки, не посоветовавшись с родными и близкими. Спонтанные, необдуманные покупки в таких ситуациях могут стать причиной разочарования в будущем.

Стрельцы

У Стрельцов на первое место выйдут вопросы относительно их профессионализма, квалификации, которые придется доказывать и отстаивать не только словами, но и делами. Отношения на работе очень сильно пошатнутся, коллеги будут пытаться выводить вас на ситуации, которые вам не будут нравиться, тем самым подталкивать вас на конфликт. Поддержку и помощь в делах от них также не стоит ожидать, даже если у вас очень дружный коллектив. Запомните, что сейчас, в период полной Луны, вы останетесь одни и будете сами по себе.

Козероги

Период полнолуния благоприятно скажется на Козерогах — они будут окружены любовью. Внимание со стороны протиположного пола, а также новые и интересные знакомства, которые могут перерасти не только в серьезные отношения, но и в крепкую дружбу на долгие годы, которую вы будете ценить и беречь.

Водолеи

Этот период времени у Водолеев пройдет в теплой домашней обстановке. Теплота домашнего очага, крепкие и искренние отношения, семейные посиделки за настольной игрой или просмотр фильма наполнят вас не только жизненной энергией, которая вам сейчас так необходима, но и позитивными эмоциями.

Рыбы

Для Рыб полнолуние в феврале подготовило непростые испытания. Не исключены попытки со стороны окружения вымотать вас физически, эмоционально и духовно. В отношениях с любимым человеком, семьей и друзьями будут постоянные конфликтные ситуации, обиды и скандалы. Необходимо максимально ограничить себя от острых высказываний, а также пытаться сглаживайте острые углы, иногда идти на уступки и компромиссы, взять под контроль свои эмоции, что в свою очередь поможет выйти победителем практически из любой жизненной ситуации.