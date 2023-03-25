Гороскоп на 26 березня 2023 року попереджає про різку енергетику до 11:29, коли доведеться відстоювати особисті межі.

Не дозволяйте порушувати свої, але й самі поважайте кордони інших. Розмовляйте, домовляйтесь, досягайте консенсусу.

За прогнозом університету Нікіфорових, після 11:29 досить сприятливий час для важливого. Почате в цей момент отримає стабільне зростання і розвиток. Намагайтеся, щоб це були приємні події і значущі справи.

Згідно з гороскопом на 26.03.2023, у цей день:

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сприятливо після 11:29 – одягати новий одяг;

несприятливо після 13:02 – стригти волосся;

несприятливо до 11:29 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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