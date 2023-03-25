Гороскоп на 26 марта 2023 года предупреждает о резкой энергетике до 11:29, когда придется отстаивать личные границы.

Не позволяйте нарушать свои, но и сами уважайте границы других. Разговаривайте, договаривайтесь, достигайте консенсуса.

По прогнозу университета Никифоровых, после 11:29 довольно благоприятное время для важного. Начатое в этот момент получит стабильный рост и развитие. Старайтесь, чтобы это были приятные события и значимые дела.

Согласно гороскопу на 26.03.2023, в этот день:

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благоприятно после 11:29 — надевать новую одежду;

неблагоприятно после 13:02 — стричь волосы;

неблагоприятно до 11:29 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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