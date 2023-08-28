Гороскоп на 29 серпня 2023 року радить бути уважним – за звичайними словами можна почути більше за їхнє звичне значення. У цей день Всесвіт розмовлятиме з нами, тож потрібно зберігати усвідомленість, щоб почути важливе для себе.

За прогнозом університету Нікіфорових, перша половина дня хороша для нового та важливого, особливо якщо хочете швидкого розвитку подій. Далі час стає сприятливим лише для поточних завдань.

29 серпня можливе відчуття загальної емоційної пригніченості та смутку. Не обов’язково зараз розкопувати внутрішні причини цього, варто поринути з головою у роботу, справи, збільшити рівень своєї фізичної активності.

Згідно з гороскопом на 29.08.2023, у цей день:

сприятливо до 12:18 – обрізати нігті та стригти волосся, розпочинати подорож;

сприятливо після 12:18 – віддавати борги, розпочинати лікування;

сприятливо до 21:18 – розпочинати роботу із психологом;

несприятливо весь день – давати гроші в борг.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на вересень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік