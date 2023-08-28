Гороскоп на 29 августа 2023 года советует быть внимательным — за обычными словами можно услышать больше, чем их привычное значение. В этот день Вселенная будет разговаривать с нами, поэтому нужно сохранять осознанность, чтобы услышать важное для себя.

По прогнозу университета Никифоровых, первая половина дня хороша для нового и важного, особенно если хотите быстрого развития событий. Далее время становится благоприятным только для текущих задач.

29 августа возможно ощущение общей эмоциональной подавленности и грусти. Не обязательно сейчас раскапывать внутренние причины этого, стоит окунуться с головой в работу, дела, увеличить уровень своей физической активности.

Согласно гороскопу на 29.08.2023, в этот день:

благоприятно до 12:18 — обрезать ногти и стричь волосы, начинать путешествие;

благоприятно после 12:18 — отдавать долги, начинать лечение;

благоприятно до 21:18 — начинать работу с психологом;

неблагоприятно весь день — давать деньги в долг.

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