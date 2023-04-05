Гороскоп на 6 квітня 2023 року радить вранці від руки записати плани на день, навіть якщо у вас на горизонті лише домашні справи. Це дасть змогу побачити той обсяг роботи, який щодня перебуває під вашим контролем, а також додати структурності та розміреності цьому дню.

За прогнозом університету Нікіфорових, 6 квітня краще утриматися від порад і нотацій, особливо важливо не йти на серйозні розмови зі своїми половинками. Таке приховано агресивне спілкування не принесе користі. Щонайменше зіпсується настрій, як максимум – стосунки.

Сьогодні Венера переходить у знак Тільця – сильне положення для планети, її власний знак. Це означає, що у питаннях стосунків, такту, любові, краси та розкоші можуть бути позитивні зміни. Але саме в цей день цього дня ці сфери вразливіші, тож краще нічим із цього не займатися.

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Згідно з гороскопом на 06.04.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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