Гороскоп на 6 апреля 2023 года советует утром от руки записать планы на день, даже если у вас на горизонте только домашние дела. Это позволит увидеть тот объем работы, который ежедневно находится под вашим контролем, а также добавить структурности и размеренности этому дню.

По прогнозу университета Никифоровых, 6 апреля лучше воздержаться от советов и нотаций, особенно важно не идти на серьезные разговоры со своими половинками. Такое скрыто агрессивное общение не принесет пользы. Как минимум испортится настроение, как максимум — отношения.

Сегодня Венера переходит в знак Тельца — сильное положение для планеты, ее собственный знак. Это значит, что в вопросах отношений, такта, любви, красоты и роскоши могут быть позитивные изменения. Но именно в этот день эти сферы уязвимы, поэтому лучше ничем из этого не заниматься.

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Согласно гороскопу на 06.04.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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