Гороскоп на 30 липня 2023 року попереджає, що день не призначений для нового та важливого. Виникатимуть моменти, що руйнують, не дозволяють реалізувати задумане.

Ідеальний варіант – відпочинок. Якщо у вас робочий день, займайтеся поточними справами.

За прогнозом університету Нікіфорових, енергетика дня досить напружена, що позначиться на вашій поведінці та близьких, але вона може допомогти побачити глибинні корені проблем, що виникають.

Гарний момент працювати зі своїм его, але зі зворотною його стороною, а саме – з проявами жалю до себе або навколишніх, із моментами, коли ви погоджуєтесь на менше, хоча цілком могли б претендувати й на більше. Згадайте такі ситуації із життя та зробіть відповідні висновки на майбутнє.

Згідно з гороскопом на 30.07.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на серпень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік