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Поработайте со своим эго: гороскоп на 30 июля 2023 года

29 июля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 30 июля 2023 года предупреждает, что день не предназначен для нового и важного. Будут возникать разрушающие моменты, не позволяющие реализовать задуманное.

Идеальный вариант — отдых. Если у вас рабочий день, занимайтесь текущими делами.

По прогнозу университета Никифоровых, энергетика дня достаточно напряженная, что скажется на вашем поведении и близких, но она может помочь увидеть глубинные корни возникающих проблем.

Хороший момент работать со своим эго, но с обратной его стороной, а именно — с проявлениями жалости к себе или окружающим, с моментами, когда вы соглашаетесь на меньшее, хотя вполне могли бы претендовать и на большее. Вспомните такие ситуации из жизни и сделайте соответствующие выводы на будущее.

Согласно гороскопу на 30.07.2023, в этот день неблагоприятно:

  • обрезать ногти и стричь волосы;
  • надевать новую одежду;
  • начинать путешествие.

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