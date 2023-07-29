Гороскоп на 30 июля 2023 года предупреждает, что день не предназначен для нового и важного. Будут возникать разрушающие моменты, не позволяющие реализовать задуманное.
Идеальный вариант — отдых. Если у вас рабочий день, занимайтесь текущими делами.
По прогнозу университета Никифоровых, энергетика дня достаточно напряженная, что скажется на вашем поведении и близких, но она может помочь увидеть глубинные корни возникающих проблем.
Хороший момент работать со своим эго, но с обратной его стороной, а именно — с проявлениями жалости к себе или окружающим, с моментами, когда вы соглашаетесь на меньшее, хотя вполне могли бы претендовать и на большее. Вспомните такие ситуации из жизни и сделайте соответствующие выводы на будущее.
Согласно гороскопу на 30.07.2023, в этот день неблагоприятно:
- обрезать ногти и стричь волосы;
- надевать новую одежду;
- начинать путешествие.
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