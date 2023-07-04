Гороскоп на 5 липня 2023 року обіцяє хороший за енергетикою день, але може бути ментально-емоційна перенапруга. Контролюйте потік інформації, що надходить, відфільтровуйте непотрібне, не надто занурюйтесь у зайві роздуми та переживання.

Знайдіть можливість сьогодні помовчати у тиші без гаджетів і книг. Підійде спокійна прогулянка зі спогляданням того, що відбувається навколо. Вдумливо спостерігайте за природою, людьми, концентруючись на зовнішньому, прибираючи всі думки зі своєї голови. Це допоможе зняти ментальне перезбудження.

За прогнозом університету Нікіфорових, 5 липня можна поставити запитання Всесвіту. Це може бути будь-яка важлива для вас тематика. Сформулюйте питання чітко, а потім чекайте на відповідь, прислухаючись до навколишнього простору.

Згідно з гороскопом на 05.07.2023, у цей день можна:

обрізати нігті та стригти волосся;

розпочинати подорож;

розпочинати роботу з психологом.

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