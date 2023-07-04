Гороскоп на 5 июля 2023 года обещает хороший по энергетике день, но может быть ментально-эмоциональное перенапряжение. Контролируйте поток поступающей информации, отфильтровывайте ненужное, не слишком погружайтесь в лишние размышления и переживания.
Найдите возможность сегодня помолчать в тишине без гаджетов и книг. Подойдет спокойная прогулка с созерцанием того, что происходит вокруг. Вдумчиво наблюдайте за природой, людьми, концентрируясь на внешнем, убирая все мысли из своей головы. Это поможет снять ментальное перевозбуждение.
По прогнозу университета Никифоровых, 5 июля можно задать вопрос Вселенной. Это может быть любая важная для вас тематика. Сформулируйте вопрос четко, а затем ждите ответа, прислушиваясь к окружающему пространству.
Согласно гороскопу на 05.07.2023, в этот день можно:
- обрезать ногти и стричь волосы;
- начинать путешествие;
- начинать работу с психологом.
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