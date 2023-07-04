Гороскоп на 5 июля 2023 года обещает хороший по энергетике день, но может быть ментально-эмоциональное перенапряжение. Контролируйте поток поступающей информации, отфильтровывайте ненужное, не слишком погружайтесь в лишние размышления и переживания.

Найдите возможность сегодня помолчать в тишине без гаджетов и книг. Подойдет спокойная прогулка с созерцанием того, что происходит вокруг. Вдумчиво наблюдайте за природой, людьми, концентрируясь на внешнем, убирая все мысли из своей головы. Это поможет снять ментальное перевозбуждение.

По прогнозу университета Никифоровых, 5 июля можно задать вопрос Вселенной. Это может быть любая важная для вас тематика. Сформулируйте вопрос четко, а затем ждите ответа, прислушиваясь к окружающему пространству.

Согласно гороскопу на 05.07.2023, в этот день можно:

обрезать ногти и стричь волосы;

начинать путешествие;

начинать работу с психологом.

Гороскоп для всех знаков зодиака на июль 2023 года

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год