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Подвиги залиште на потім: гороскоп на 20 березня 2023 року

19 Березня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 березня 2023 року не вимагає від нас подвигів і нових стартів, але передбачає плавний вхід у трудовий процес і продовження розпочатого раніше.

Сьогодні добре подумати про те, які внутрішні та зовнішні перешкоди заважають вам бути там, де ви хотіли б знаходитися. Можна порозмірковувати, яким чином можна це змінити.

За прогнозами університету Нікіфорових, 20 березня будуть дуже ефективними будь-які процедури очищення. Можна робити тілесні очисні практики, медитативні, спрямовані на оновлення.

Після 15:08 до енергії дня додається різкість і категоричність – будьте готові до цього і поводьтеся обережніше.

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Згідно з гороскопом на 20.03.2023, у цей день:

  • сприятливо – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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