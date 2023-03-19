Гороскоп на 20 марта 2023 года не требует от нас подвигов и новых стартов, но предполагает плавный вход в трудовой процесс и продолжение начатого ранее.

Сегодня хорошо подумать о том, какие внутренние и внешние препятствия мешают вам быть там, где вы хотели бы находиться. Можно порассуждать, каким образом можно это изменить.

По прогнозам университета Никифоровых, 20 марта будут очень эффективными любые процедуры очищения. Можно делать телесные очистительные практики, медитативные, направленные на обновление.

После 15:08 к энергии дня добавляется резкость и категоричность — будьте готовы к этому и ведите себя осторожнее.

Сейчас смотрят

Согласно гороскопу на 20.03.2023, в этот день:

благоприятно — отдавать долги, начинать лечение;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

Гороскоп для всех знаков зодиака на март 2023

Финансовый гороскоп на 2023 год

Любовный гороскоп на 2023 год