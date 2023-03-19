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Подвиги оставьте на потом: гороскоп на 20 марта 2023 года

19 марта 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 20 марта 2023 года не требует от нас подвигов и новых стартов, но предполагает плавный вход в трудовой процесс и продолжение начатого ранее.

Сегодня хорошо подумать о том, какие внутренние и внешние препятствия мешают вам быть там, где вы хотели бы находиться. Можно порассуждать, каким образом можно это изменить.

По прогнозам университета Никифоровых, 20 марта будут очень эффективными любые процедуры очищения. Можно делать телесные очистительные практики, медитативные, направленные на обновление.

После 15:08 к энергии дня добавляется резкость и категоричность — будьте готовы к этому и ведите себя осторожнее.

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Согласно гороскопу на 20.03.2023, в этот день:

  • благоприятно — отдавать долги, начинать лечение;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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