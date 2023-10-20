Гороскоп на 21 жовтня 2023 року віщує різку енергетику дня, яку можна ефективно та безконфліктно правильно реалізувати.

За прогнозом університету Нікіфорових, до 17:22 можна прописати свої цілі або внести доповнення до вже наявного плану, особливо якщо вам важлива напориста, рішуча підтримка від Всесвіту для їх здійснення.

Після цього часу будьте акуратні у взаєминах зі старшим поколінням, можуть виникати непорозуміння. Ідеально буде заздалегідь організувати спільне проведення часу в бажаному для них та слушному для вас форматі.

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Відпочинок нехай буде активним та наповнюючим, а не просто перемиканням від робочих моментів на домашні. Поміркуйте, що ви хотіли б зробити, куди сходити? І здійсніть це бажання. Події, що відбуваються з 17:22 до 19:23, можуть повторитися тричі, оберіть, чим корисним та приємним наповнити цей час.

Згідно з гороскопом на 21.10.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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