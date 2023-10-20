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Події можуть повторитися тричі: гороскоп на 21 жовтня 2023 року

20 Жовтня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 21 жовтня 2023 року віщує різку енергетику дня, яку можна ефективно та безконфліктно правильно реалізувати.

За прогнозом університету Нікіфорових, до 17:22 можна прописати свої цілі або внести доповнення до вже наявного плану, особливо якщо вам важлива напориста, рішуча підтримка від Всесвіту для їх здійснення.

Після цього часу будьте акуратні у взаєминах зі старшим поколінням, можуть виникати непорозуміння. Ідеально буде заздалегідь організувати спільне проведення часу в бажаному для них та слушному для вас форматі.

Зараз дивляться

Відпочинок нехай буде активним та наповнюючим, а не просто перемиканням від робочих моментів на домашні. Поміркуйте, що ви хотіли б зробити, куди сходити? І здійсніть це бажання. Події, що відбуваються з 17:22 до 19:23, можуть повторитися тричі, оберіть, чим корисним та приємним наповнити цей час.

Згідно з гороскопом на 21.10.2023, у цей день несприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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