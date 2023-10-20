Гороскоп на 21 октября 2023 года предвещает резкую энергетику дня, которую можно эффективно и бесконфликтно правильно реализовать.

По прогнозу университета Никифоровых, до 17:22 можно прописать свои цели или внести дополнения в уже имеющийся план, особенно если вам важна напористая, решительная поддержка от Вселенной для их осуществления.

После этого времени будьте аккуратны во взаимоотношениях со старшим поколением, могут возникать недоразумения. Идеально будет заранее организовать совместное времяпрепровождение в желаемом для них и подходящем для вас формате.

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Отдых пусть будет активным и наполняющим, а не просто переключением от рабочих моментов на домашние. Подумайте, что вы хотели бы сделать, куда сходить? И осуществите это желание. События, происходящие с 17:22 до 19:23, могут повториться трижды, выберите, чем полезным и приятным наполнить это время.

Согласно гороскопу на 21.10.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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