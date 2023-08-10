Гороскоп на 11 серпня 2023 року попереджає про гарний час після 13 години. Однак до справді важливого та нового братися не варто.

За прогнозом університету Нікіфорових, можна присвятити час ефективному виконанню невеликих завдань.

Знайдіть можливість подбати про себе в цей день. Подумайте про формат, який вам найбільше зараз підходить – побути на самоті чи в приємній компанії, подивитися фільм чи відвідати виставку, театр.

Згідно з гороскопом на 11.08.2023, цього дня:

сприятливо – стригти волосся, розпочинати подорож;

несприятливо – обрізати нігті, давати гроші в борг.

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