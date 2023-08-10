Гороскоп на 11 августа 2023 года предупреждает о хорошем времени после 13 часов. Однако за действительно важное и новое браться не стоит.

По прогнозу университета Никифоровых, можно посвятить время эффективному выполнению небольших задач.

Найдите возможность позаботиться о себе в этот день. Подумайте о формате, который вам больше всего сейчас подходит — побыть в одиночестве или в приятной компании, посмотреть фильм или посетить выставку, театр.

Согласно гороскопу на 11.08.2023, в этот день:

благоприятно — стричь волосы, начинать путешествие;

неблагоприятно — обрезать ногти, давать деньги в долг.

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