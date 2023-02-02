Гороскоп на 3 лютого 2023 року попереджає: сьогодні можуть виникати моменти, коли затримки перешкоджатимуть нашим планам та очікуванням. Зрештою усе має сприятливо вирішуватись, енергетика дня буде спокійною та підтримуючою.
За прогнозом університету Нікіфорових, до 15:27 можна спробувати зробити те, що раніше не вдавалося.
Можливо є щось, що ви вже починали, але воно не пішло, не виходило, загальмувалося – цього разу цілком можливо успішно почати заново.
Після 15:27 починається час, коли варто відкласти важливе, перейти до відпочинку або рутини. Не варто планувати на другу половину дня зустрічі з важливими розмовами, перші побачення, швидше за все нічого не вийде або результат викличе невдоволення, розчарування.
Згідно з гороскопом на 03.02.2023, у цей день:
- сприятливо до 15:27 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;
- сприятливо після 15:27 – віддавати борги, розпочинати лікування;
- несприятливо весь день – обрізати нігті, давати та брати гроші в борг.
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