Гороскоп на 3 лютого 2023 року попереджає: сьогодні можуть виникати моменти, коли затримки перешкоджатимуть нашим планам та очікуванням. Зрештою усе має сприятливо вирішуватись, енергетика дня буде спокійною та підтримуючою.

За прогнозом університету Нікіфорових, до 15:27 можна спробувати зробити те, що раніше не вдавалося.

Можливо є щось, що ви вже починали, але воно не пішло, не виходило, загальмувалося – цього разу цілком можливо успішно почати заново.

Після 15:27 починається час, коли варто відкласти важливе, перейти до відпочинку або рутини. Не варто планувати на другу половину дня зустрічі з важливими розмовами, перші побачення, швидше за все нічого не вийде або результат викличе невдоволення, розчарування.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 03.02.2023, у цей день:

сприятливо до 15:27 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

сприятливо після 15:27 – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо весь день – обрізати нігті, давати та брати гроші в борг.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2023

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік