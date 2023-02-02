Гороскоп на 3 февраля 2023 года предупреждает: сегодня могут возникать моменты, когда задержки будут препятствовать нашим планам и ожиданиям. В итоге все должно благоприятно решаться, энергетика дня будет спокойной и поддерживающей.
Согласно прогнозу университета Никифоровых, до 15:27 можно попытаться сделать то, что раньше не удавалось.
Возможно, есть что-то, что вы уже начинали, но оно не пошло, не получалось, затормозилось – в этот раз вполне возможно успешно начать заново.
После 15:27 начинается время, когда следует отложить важное, перейти к отдыху или рутине. Не стоит планировать на вторую половину дня встречи с важными разговорами, первые свидания, скорее всего, ничего не получится или результат вызовет недовольство, разочарование.
Согласно гороскопу на 03.02.2023, в этот день:
- благоприятно до 15:27 – стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие;
- благоприятно после 15:27 – отдавать долги, начинать лечение;
- неблагоприятно весь день – обрезать ногти, давать и брать деньги взаймы.
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