Гороскоп на 3 февраля 2023 года предупреждает: сегодня могут возникать моменты, когда задержки будут препятствовать нашим планам и ожиданиям. В итоге все должно благоприятно решаться, энергетика дня будет спокойной и поддерживающей.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, до 15:27 можно попытаться сделать то, что раньше не удавалось.

Возможно, есть что-то, что вы уже начинали, но оно не пошло, не получалось, затормозилось – в этот раз вполне возможно успешно начать заново.

После 15:27 начинается время, когда следует отложить важное, перейти к отдыху или рутине. Не стоит планировать на вторую половину дня встречи с важными разговорами, первые свидания, скорее всего, ничего не получится или результат вызовет недовольство, разочарование.

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