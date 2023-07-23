Гороскоп на 24 липня 2023 року попереджає про м’яку та сприятливу енергетику дня, хоча може спостерігатися емоційно-інтелектуальне навантаження. Робіть хоча б невеликі паузи в роботі, коли дивитеся в далечінь, спостерігаєте за диханням.

Акуратно у роботі, де потрібна точність та уважність, із цим сьогодні може бути непросто.

Перевіряйте ще раз, просіть допомоги або переносьте на інший час. Можуть приходити якісь нестандартні ідеї та рішення – записуйте, щоби не забути їх.

За прогнозом університету Нікіфорових, протягом дня можуть спостерігатися проблеми з технікою та гаджетами, особливо до полудня. Якщо потрібно роздрукувати важливі документи чи квитки, не відкладайте на останні хвилини, а те, що роздрукували, ретельно перевіряйте.

Згідно з гороскопом на 24.07.2023, у цей день:

сприятливо весь день – обрізати нігті, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

сприятливо після 11:12 – стригти волосся.

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