Гороскоп на 24 июля 2023 года предупреждает о мягкой и благоприятной энергетике дня, хотя может наблюдаться эмоционально-интеллектуальная нагрузка. Делайте хотя бы небольшие паузы в работе, когда смотрите вдаль, наблюдаете за дыханием.

Аккуратно в работе, где нужна точность и внимательность, с этим сегодня может быть непросто.

Перепроверяйте еще раз, просите помощи или переносите на другое время. Могут приходить какие-то нестандартные идеи и решения — записывайте, чтобы не забыть их.

По прогнозу университета Никифоровых, в течение дня могут наблюдаться проблемы с техникой и гаджетами, особенно до полудня. Если нужно распечатать важные документы или билеты, не откладывайте на последние минуты, а то, что распечатали, тщательно проверяйте.

Согласно гороскопу на 24.07.2023, в этот день:

благоприятно весь день — обрезать ногти, надевать новую одежду, начинать путешествие;

благоприятно после 11:12 — стричь волосы.

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