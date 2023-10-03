Гороскоп на 4 жовтня 2023 року обіцяє досить легку та спокійну енергетику. День чудово підходить для спілкування заради насолоди, без очікування будь-яких кар’єрних чи особистих результатів від нього.

За прогнозом університету Нікіфорових, 4 жовтня – чудовий день для навчання та самоосвіти. Розум зараз особливо гострий, він допоможе розібратися навіть у складних речах, які раніше уникали вашого розуміння.

Якщо любите робити запаси харчів, то перегляньте, що у вас є в наявності зараз, наведіть там лад: систематизуйте, запишіть, що закінчується, докупіть необхідне.

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Зіпсовані залишки можете викинути або віддати тваринам.

Згідно з гороскопом на 04.10.2023, у цей день:

сприятливо – обрізати нігті, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

несприятливо – стригти волосся.

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