Гороскоп на 4 октября 2023 года обещает достаточно легкую и спокойную энергетику. День прекрасно подходит для общения ради наслаждения, без ожидания каких-либо карьерных или личных результатов от него.

По прогнозу университета Никифоровых, 4 октября — отличный день для обучения и самообразования. Разум сейчас особенно острый, он поможет разобраться даже в сложных вещах, которые раньше избегали вашего понимания.

Если любите делать запасы продуктов, то пересмотрите, что у вас есть в наличии сейчас, наведите там порядок: систематизируйте, запишите, что заканчивается, докупите необходимое.

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Испорченные остатки можете выбросить или отдать животным.

Согласно гороскопу на 04.10.2023, в этот день:

благоприятно — обрезать ногти, надевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно — стричь волосы.

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