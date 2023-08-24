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Перестаньте давати поради: гороскоп на 25 серпня 2023 року

24 Серпня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 серпня 2023 року радить займатися повсякденним і рутинним, чого зазвичай достатньо у нашому житті. Новому та важливому день не сприятиме.

За прогнозом університету Нікіфорових, 25 серпня можна займатися розпочатим раніше, особливо якщо це завдання інтелектуального порядку чи навчання – можна досягти гарного прогресу.

Добре навести лад у південно-східному секторі вашої квартири. Якщо складно охопити весь цей сектор, можна вибрати якусь одну невелику його частину або просто викинути або віддати одну річ з нього.

Цього дня не варто як давати поради, так і прислухатися до порад інших, навряд чи це піде на користь. Можуть приходити якісь цікаві ідеї чи усвідомлення, записуйте їх, щоб не забути.

Згідно з гороскопом на 25.08.2023, цього дня:

  • можна – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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